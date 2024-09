Sergio Vargas y la marca de Castellón en la U: No es fácil jugar con la presión que existe

Sergio Vargas, histórico exarquero de Universidad de Chile, conversó con Cooperativa Deportes sobre el hito que logró Gabriel Castellón en el duelo ante Palestino este domingo, al superar la marca de imbatibilidad que ostentaba desde 1995, y afirmó que en esa época en el equipo azul tenían otra prioridad.

"Creo que algo sabía que tenía esa marca. No es algo que tuviera mucha importancia. Más importante que lograr una marca era conseguir el campeonato, que era lo que apuntábamos", afirmó "Superman" Vargas.

Además, Sergio Vargas recordó las críticas que recibió Castellón en sus primeros partidos en la U y sostuvo que era un proceso que debía pasar el arquero, quien venía de otra exigencia en Huachipato.

"No es fácil llegar al arco de la U y adaptarse, y jugar con la presión que existe, con las exigencias que hay, a poder ganar, que el arquero no se puede equivocar, y ser muy efectivo. El proceso que estaba viviendo, que era un proceso de adaptación, era acorde a la situación. No esperaba que fuera figura en todos los partidos", comentó Vargas.

"Había gente que decía que era muy cuestionado, lo criticaban, incluso exarqueros, pero ahí se sabe quien sabe de fútbol y quien no", remató.

Vargas tuvo el arco invicto durante 626 minutos en esa temporada 1995, en donde la U finalmente se consagró bicampeón.

Castellón, por su lado, alcanzó los 669 minutos sin recibir goles en el torneo de Primera División, y la última anotación que recibió fue en la victoria de Audax Italiano por 1-0, el pasado 28 de julio en La Serena.

El próximo partido de la U será el martes 24 de septiembre, a las 20:00 horas (23:00 GMT) ante Huachipato en el Estadio Nacional.