U. de Chile pidió la reprogramación del partido con Everton

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, afirmó que solicitaron de manera formal la reprogramación del partido de este domingo ante Everton, por la fecha 21 de la Liga de Primera, luego de los incidentes ocurridos en Avellaneda.

"Nuestra institución se encuentra profundamente golpeada por todos los hechos acaecidos, razón por la cual hemos solicitado respetuosamente a Everton y a la ANFP la reprogramación del partido para este domingo", declaró el dirigente.

"Agradecemos profundamente a ambas instituciones el apoyo y comprensión que hemos recibido de parte de ellos, así como otros clubes del fútbol chileno y otros inmemorables clubes de todo el mundo que han solidarizado con nosotros", añadió.

"Debemos reflexionar todos los chilenos y chilenas sobre la violencia, no podemos tolerarla de ninguna forma, ni siquiera verbal y mucho menos física", cerró Clark.

El partido está agendado a las 15:00 horas del domingo, en el Estadio Nacional.