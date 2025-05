Un buen comportamiento demostrará que somos diferentes: La U hizo llamado a sus hinchas en Río

Este martes, en la previa de su compromiso ante Botafogo por Copa Libertadores, Universidad de Chile hizo un importante llamado a sus hinchas para tener un buen comportamiento en Brasil ante la negativa por el aumento de entradas para público visitante.

"Lamentamos los inconvenientes que están viviendo nuestros hinchas que, habiendo comprado una entrada, no podrán estar hoy en el estadio. Agradecemos al embajador Sebastián Depolo, al cónsul Carlos Javier Marín y a la Conmebol, quienes nos ayudaron en los esfuerzos por solucionar esta situación", declaró el club universitario.

"El aliento de nuestros hinchas es clave. Un buen comportamiento, sin actos de racismo, demostrará una vez más que somos diferentes. Las puertas del estadio abrirán a las 18:30 locales. Lleguen temprano y con la entrada a la vista", añadieron desde la U.

"El equipo saldrá a darlo todo en cancha y queremos que también seas parte demostrando, con buen comportamiento y sin actos de racismo", sostuvieron en redes sociales.

Además aclararon que: "Las autoridades brasileñas nos informan que no permitirán la presencia de hinchas sin entradas después del segundo anillo de seguridad. Recomiendan que quienes no tengan tickets, no se aproximen al 'Nilton Santos'".

Los azules y el elenco de "la estrella solitaria" se jugarán el paso a la siguiente ronda de la competencia este martes 27 de mayo a las 20:30 horas.

