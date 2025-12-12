Universidad de Chile informó la salida del defensa Ignacio Tapia

Universidad de Chile informó este viernes la salida del defensa Ignacio Tapia, tras cuatro temporadas en el cuadro estudiantil.

Tapia disputó 64 partidos en la U y marcó un gol, en un empate 1-1 ante Colo Colo en Santa Laura, en 2023.

"Un cabezazo en Santa Laura que los azules no olvidaremos. Éxito en tus próximos desafíos, Nacho. Gracias por defender nuestra camiseta", publicó la U en sus redes, con postales de esa anotación.

Tapia llegó a la U en 2022 desde Huachipato, tras un pago cercano al millón de dólares.

Con los azules ganó dos títulos: La Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.