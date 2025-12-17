Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Valentín Montillo emocionó a los azules con su mensaje tras la despedida de su papá

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El hijo mayor del exvolante fue protagonista en el partido homenaje realizado en el Estadio Nacional.

Valentín Montillo emocionó a los azules con su mensaje tras la despedida de su papá
La noche de despedida de Walter Montillo en el Estadio Nacional estuvo cargada de simbolismos, y uno de los momentos más especiales fue la participación de sus hijos en el campo de juego. Valentín Montillo, el mayor del clan, no solo acompañó a su padre, sino que cumplió un anhelo personal al vestir la camiseta de Universidad de Chile en el coloso de Ñuñoa.

A través de su cuenta de Instagram, el joven compartió su emoción tras lo vivido. "No hay palabras que expresen lo acontecido hoy, cumplí el sueño de jugar con mi papá y con la camiseta azul. Noche mágica hoy en el Nacional", escribió junto a una foto dominando el balón con el dorsal 10 en la espalda.

Valentín también tuvo palabras de gratitud para los fanáticos que repletaron el recinto para homenajear a su progenitor. "Gracias a toda la gente por el cariño y por hacer posible mi sueño, ¡pisar el Nacional como jugador!", expresó en sus historias.

Finalmente, dejó un mensaje que rápidamente ilusionó a los hinchas del "Romántico Viajero" con ver a un nuevo Montillo defendiendo los colores en el futuro. "Esto no es un adiós, es un hasta pronto... Nos volveremos a ver", sentenció, cerrando una jornada inolvidable para la familia trasandina.

