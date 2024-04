Vicente Fernández recordó su paso por la U: No tuve continuidad por lesión y por otras decisiones

El lateral chileno Vicente Fernández, hoy jugador del Melbourne City australiano, recordó su paso por Universidad de Chile y aseguró que fue un año bastante difícil el que le tocó vivir en el cuadro azul de la mano del técnico Mauricio Pellegrino.

"Fue bastante difícil pasar un año en el que no tuve continuidad por lesión y después por otras decisiones", dijo Fernández en una entrevista con la Agencia EFE.

"Ahora me siento muy bien, ya mi rodilla está más adaptada al ritmo de competencia. Fue un proceso bastante duro y que me tocó vivir en su gran mayoría solo, pero ahora saco cuentas positivas. Me ha servido mucho", añadió Fernández, quien dejó Talleres de Córdoba para probar suerte en el fútbol oceánico.

"Es una locura, espectacular, tienen instalaciones de primer nivel. Es bastante lejos y un cambio de horario igual bien fuerte, pero no lo pensé mucho porque vi la oportunidad de desarrollarme y seguir creciendo. Hay que salir un poquito de la zona de confort para crecer y también considerando que es un equipo que pertenece al Grupo City, eso también es un factor de ventaja", comentó Fernández, quien gracias a su buen momento en el club se ilusiona con ser tenido en cuenta por Ricardo Gareca.

"Lo tomo como una motivación, claramente es un objetivo que tengo planteado. No me desespero, sé que llega con trabajo. Van los que están mejor preparados y en el momento en que consideren que lo estoy, voy a estar listo", dijo quien fuera seleccionado sub 20.