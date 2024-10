Zaldivia sobre el arbitraje: Estaría bueno que se unifiquen los criterios

El defensor de Universidad de Chile Matías Zaldivia se refirió al tramo final del Campeonato Nacional, donde dependen de lo que pase con Colo Colo, y comentó que espera que se unifiquen los criterios arbitrales tras una fecha en que perdieron a Leandro Fernández por expulsión, ante Iquique.

"Estaría bueno que se unifiquen los criterios, en las expulsiones sobre todo, pero no me detengo en eso porque con Huachipato el primer penal nuestro otro árbitro no lo cobra, nos tocó la expulsión de 'Lea' que para mí es sin querer, Piero me dijo que no importa que el jugador se haya resbalado. Los criterios son distintos, pero a veces toca a favor y a veces en contra, tenemos que estar más allá del arbitraje y pensar en volver a sumar", declaró el jugador.

Además, apuntó que "Colo Colo tiene que perder puntos para no pasarnos, y se mira para el costado, sin perder el foco en nuestro camino que son estos partidos que nos quedan, tenemos que enfocarnos en ganar estos partidos y después veremos qué pasa con la difefencia".

"Perder un partido son cosas que pasan", sostuvo sobre la caída con los "dragones celestes", añadiendo que "no estaba en los planes, pero el fútbol rápidamente da revanchas, tenemos otra opción de ganar el sábado y los chicos lo saben. Los más grandes estamos para dar un consejo, tranquilidad y para que sepan que hay otra oportunidad".

En ese sentido, complementó que "está buenísimo que el campeonato tenga a los tres grandes peleando, hace mucho no pasaba y eso está bueno, porque posiblemente el próximo año los grandes estarán en copas internacionales, sube el nivel en el torneo porque estás compitiendo con planteles que es posible que ganen fin de semana tras fin de semana, está bueno para todos".

También dijo que está orgulloso de su llamado a la selección chilena, donde irá a aportar.