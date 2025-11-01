Los festejos de U. de Concepción como flamante campeón del Ascenso
Universidad de Concepción se coronó en la Liga de Ascenso tras un triunfo 3-0 sobre Deportes Copiapó en el norte, por lo que selló su retorno a Primera División.
