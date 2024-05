Gareca: A nosotros nos pone muy feliz que Damián Pizarro empiece a hacer goles

Ricardo Gareca, técnico de La Roja, abordó el presente del delantero Damián Pizarro, uno de los ausentes en la prenómina para la Copa América, y afirmó su felicidad por sus últimas presentaciones en Colo Colo.

"No invalida el concepto que tenemos de él, pero quisimos situarnos en lo que en ese momento veíamos. A nosotros nos pone muy feliz que Damián empiece a hacer goles, es muy importante. Pero también es importante lo que hacen otros jugadores", explicó Gareca en TNT Sports.

En la mimsa línea, remarcó que "queremos que todos se sientan observados y tenidos en cuenta. Es positivo que surjan jóvenes".

Respecto a otras ausencias, sostuvo que "a todos los seguimos, pero nuestro trabajo es analizar y hacer seguimientos constantes. Quizá en el caso de estos muchachos hay jugadores que también tienen los méritos y sean del gusto nuestro".

Finalmente, reiteró sus objetivos para la Copa América, que se disputará entre el 20 de junio y el 14 de julio en Estados Unidos.

"El primer objetivo es clasificar a la siguiente ronda. Me dejaría satisfecho lograrlo. A lo mejor clasificamos pero por una cuestión de azar, a lo mejor no me termina llenando. Es un conjunto de cosas que a uno le permite estar tranquilo", sentenció.