Hockey chileno exigió respeto tras agendarse festival de metal en plena final del Mundial

Una increíble y grave descoordinación en la administración del Parque Estadio Nacional terminó con un festival de metal y rock el mismo agendado día de la final del Mundial Junior Femenino de Hockey Césped; que se jugará este sábado 13 de diciembre.

La propia selección chilena juvenil denunció la situación a través de sus redes sociales, en un mensaje replicado por el combinado nacional adulto.

"Hace más de un año nuestro país empezó a organizar el Mundial ¡Un evento histórico! Todo iba perfecto. Pero... solo hace unos días nos enteramos sobre la extensión del festival de metal aledaño al estadio de hockey", señaló su escrito.

El evento en cuestión es el Festival Loserville, cuyo plato fuerte es la banda Limp Bizkit. Además se presentarán Bullet for my Valentine, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff.

Originalmente el festival se realizaría en el Estadio Monumental, pero se trasladó al Parque Estadio Nacional (fuera del coliseo), ya que el recinto de Colo Colo es local de votación para el balotaje de las elecciones presidenciales.

"Nuestra final es a las 8:00 PM y los conciertos parten mucho antes y terminan a las 12 de la noche ¿Cómo quieren que se juegue? ¿Han medido los decibeles? ¿Qué pasará con la transmisión de TV que va a más de 100 países?", esgrimieron Las Diablas Junior ante el ruido, que incluso afectaría escuchar el silbato de los árbitros.

"Exigimos que se respete al deporte. Nuestro evento fue organizado hace más de un año. La final merece respeto, es el rostro de Chile. Todo este problema nos desprestigia a nivel internacional. Así será difícil que nos den otros eventos", cerró el justificado reclamo.

La respuesta de las autoridades

Con la polémica ya consumada, el Instituto Nacional de Deportes salió al paso y anunció que decidió cambiar la programación del Festival Loserville.

En un comunicado, el IND señaló que "con el propósito de asegurar el correcto desarrollo de la Final del Mundial Femenino de Hockey Césped, se ha determinado reagendar el recital".

"Esta medida busca priorizar la actividad deportiva y garantizar que la final mundialista se lleve a cabo en las condiciones operativas que un evento de esta relevancia requiere", apuntó la institución.

El IND evitó excusarse o pedir disculpas a la organización del Mundial por el error administrativo, pero sí dio un mensaje a quienes tenían entradas para el festival musical: "Lamentamos los inconvenientes que esta reprogramación pueda ocasionar y reiteramos nuestro compromiso con el deporte y el adecuado funcionamiento del Parque Estadio Nacional".

Chile Hockey, a través de una declaración pública firmada por su presidente, Andrés de Witt, agradeció la reacción y gestiones del IND "y en especial, a su Directora Nacional (s) Lorena Castillo".

"La decisión de reprogramar el festival previsto para el sábado 13 de diciembre refleja una preocupación genuina por priorizar la actividad deportiva y asegurar que un evento de la magnitud de una final mundialista cuente con las condiciones operativas y de seguridad que requiere.

"Con esta decisión, la labor de los deportistas retoma el sitial que se merece y sigue formando parte del enorme legado de los Juegos Panamericanos", agregó la Federación Chilena de Hockey Césped, que ratificó el partido por el tercer puesto para las 18:00 horas y la final a las 20:15.