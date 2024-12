¡Sorprendida! Luciana Aymar develó estatua en su honor en Rosario

Luciana Aymar, considerada la mejor jugadora de hockey sobre césped de todos los tiempos, recibió un emotivo homenaje en el legendario Bar El Cairo de su natal Rosario, donde ayer lunes se inauguró una escultura a escala real en su honor.

La obra, que se exhibe junto a las de Lionel Messi, Ángel Di María y Roberto Fontanarrosa, muestra a 'Lucha' con la Albiceleste que vistió por casi dos décadas.

Visiblemente emocionada, Aymar agradeció el reconocimiento y destacó "un premio a la mujer deportista y a las mujeres en general".

"Estoy súper contenta, no me hubiese imaginado nunca esto. Como cuando me tocó ser abanderada en los Juegos Olímpicos, este es otro gran reconocimiento a Lucha, a Luciana, por el esfuerzo que hizo para llegar donde llegó, pero sobre todo a Las Leonas, que consiguieron tanto", añadió.

Aymar fue parte fundamental de la selección argentina femenina de hockey sobre césped desde 1998 hasta su retiro en 2014. Además de ser una de las jugadoras más destacadas, asumió el rol de capitana en 2009. Durante su carrera con la camiseta albiceleste, participó en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos, consiguiendo un récord de cuatro medallas consecutivas: dos de plata en Sídney 2000 y Londres 2012, y dos de bronce en Atenas 2004 y Pekín 2008.

Su desempeño en los campeonatos mundiales también fue brillante. Aymar se coronó campeona en 2002 y 2010, mientras que alcanzó el bronce en 2006 y 2014.