Las Diablas +40 debutan este sábado en el Mundial Masters de Hockey Césped

Frente a Australia será el debut este sábado 12 de la selección chilena de hockey césped femenino en el Campeonato Mundial Masters +40 de la disciplina que fue inaugurado el viernes 11 en Ciudad del Cabo, donde participan varias selecciones del orbe en diferentes categorías y donde Chile estará presente en la serie femenina +40.

El conjunto nacional integrado por 18 jugadoras y el cuerpo técnico compuesto por tres profesionales recién se reunió en Ciudad del Cabo este jueves para afrontar el primer encuentro por el Grupo D que además conforman las selecciones de Nueva Zelanda y Escocia, donde las dos primeras avanzan a cuartos de final y la tercera y cuarta jugarán por lugares secundarios.

Una de las dos capitanas del equipo, Daniela Infante, manifestó que: "Tenemos el plantel casi completo lo que nos ha permitido ya estirar las piernas para sacarnos el largo viaje. Nuestra primera actividad fue el jueves con un partido amistoso frente a Argentina donde empatamos sin goles".

Hasta ahora el clima ha sido benigno y agradable según la otra capitana, Sandra Wenz: "No se siente la humedad y si bien está mayormente nublado no hace frío. Creo que será más el cambio de horario y la hora del partido lo que nos podría afectar un poco más al debutar a las 08:00 horas local de este sábado (03:00 de Chile), cuando aún no nos hemos acostumbrado".

El Grupo D de Chile, Australia, Nueva Zelanda y Escocia se jugará en el estadio de Hartleyvale, donde el equipo ha estado entrenando. "Son canchas sintéticas y rápidas, pero saltonas. Pero al haber tenido entrenamientos previos al torneo nos ayuda a poder estar preparadas para adaptarnos", comentó Wenz.

Las 18 jugadoras que vestirán la casaquilla nacional, entre las cuales hay medallistas panamericanas y destacadas seleccionadas nacionales desde temprana edad, son: Sussane Krämer y María Trinidad Ceresa (arqueras); Consuelo Díaz-Valdés, Daniela Infante, Andrea Sánchez, Catalina Torres, María Alejandra de la Cruz y Mónica Redlich (defensas); Sandra Wenz, Javiera Villagra, Verónica Walbaun, Carolina Varas y Patricia Baeza (medio campo); María Fernanda Rodríguez, María Elizabeth Muencke, Joyce Geyger, Romina Bonacic y Daniela Otero (delanteras).