Angela Carini se retiró del boxeo tras su bullado abandono contra Imane Khelif en París 2024

La italiana Angela Carini decidió poner fin a su carrera como boxeadora luego su comentado abandono contra la argelina Imane Khelif en París 2024, que desató la polémica y el debate sobre las diversidades físicas y los prejuicios de género.

"Ciertamente, no me avergüenzo ¿De qué tengo que avergonzarme? ¿Por qué me di por vencida? ¿No podía luchar? Esto no es vergonzoso, al contrario. Digo adiós al boxeo", señaló en conversación con el diario La Stampa.

"Ya no tenía ganas de pelear después de menos de un minuto. Recibí un golpe en la nariz y perdí el equilibrio, no respiraba así que dije basta", relató.

"Sus golpes son muy fuertes. Me duele muchísimo la nariz. Tengo el corazón partido. Soy una luchadora, mi padre me enseñó a ser guerrera. Entro al ring con sangre en los ojos", expresó.

"Nunca protesté, nunca dije una palabra. Me adapto a las reglas, no decido. Cometí un error, salí del ring por ira, pero no hacia mi oponente", agregó, admitiendo que también fue inapropiado no saludar a Khelif.

"No hubo ninguna irregularidad. Con toda mi determinación y terquedad, no pude seguir adelante. Estoy muy desmoralizada... Fui una gran mujer al decir que no. Aunque me hubieran dicho que no peleáramos, no habría aceptado. Nunca me he rendido", añadió la napolitana de 25 años.

"Para mí no es una derrota. No perdí, simplemente me entregué con madurez. No es justo porque me sacrifiqué por completo para estar aquí en mis primeros Juegos Olímpicos y en cambio no pude luchar", continuó Carini.

El combate de apenas 46 segundos despertó dardos de ciertos sectores contra Imane Khelif, mujer de nacimiento que fue acusada de ser transgénero, basándose en prubas de testosterona pasadas y sus características genéticas intersexuales.

El Comité Olímpico Internacional tuvo que salir a defender a Khelif, en medio de una disputa con la Asociación Internacional de Boxeo, tanto en aspectos dirigenciales como de normativas.