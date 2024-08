Argentino nacionalizado alemán le anotó a los Leones y citó a Maradona para responder a sus críticos

El hockista Gonzalo Peillat, jugador argentino nacionalizado alemán, aseguró este domingo que se marchó de la selección trasandina porque "quería cambiar las cosas" en el equipo, pero se quedó solo porque "hubo jugadores que se quisieron acomodar por estar en el equipo y por tener privilegios".

"Yo nunca quise tener privilegios, no soy un arrogante, yo me fui porque quería cambiar las cosas. Es triste, me dolió en su momento porque éramos 10 jugadores que decíamos vamos a cambiarlo y me quedé solo. Que Agustín Mazzilli no me dirija la palabra lo dice todo", afirmó tras la victoria de Alemania sobre Argentina (3-2) en los cuartos de final de París 2024.

"No quiero volver mucho al pasado. La decisión no fue fácil en ese momento y no fue de un día para otro. Siempre tuve la esperanza de decir va a cambiar y trataba de demorar la decisión, pero no se cambió nunca", comentó sobre los silbidos que recibió por parte del público argentino en París.

Peillat explicó que la camiseta albiceleste y la medalla dorada ganada en Río 2016 está en casa de sus padres en Argentina y es "un momento único" cuando vuelve y la ve, y mantuvo que si mete un gol a Argentina, como ocurrió hoy, o a otro país, lo celebra de la misma forma, porque desde el momento que dijo voy a jugar con Alemania lo hace "cien por cien".

En diálogo con la TV Pública de Argentina, Gonzalo Peillat captó especialmente la atención luego de citar la polémica declaración que realizó Diego Maradona tras el triunfo de Argentina sobre Uruguay en condición de visitante.

"Hay muchas cosas que las leo... Pero, qué sé yo... Hay que hacer un poco mente fría y seguir para adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry... Como dijo Maradona, que la sigan chupando", expresó debido a las críticas que recibe por redes sociales tras su decisión de defender los colores de Alemania.