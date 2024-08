Brittany Brown le dedicó su medalla a mujeres que sufren endometriosis

- Revisa el especial de Cooperativa.cl de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La estadounidense Brittany Brown, de 29 años, se adjudicó la medalla de bronce en los 200 metros planos del atletismo en los Juegos Olímpicos de París tras lo cual, le dedicó su presea a las mujeres que, como ella, sufren de endometriosis.

"A todas las mujeres que tienen problemas de salud, a todas las mujeres que sufren de endometriosis, SPOK (síndrome de ovario poliquístico), a todos los atletas que me han contactado diciendo: 'Nadie me mira, los entrenadores no me prestan atención', yo estoy contigo, porque soy uno de ustedes", dijo la deportista en su atención a la prensa.

"También pienso en mujeres de piel negra como yo", añadió entre lágrimas.

"Estoy muy agradecida de haber podido ser un ejemplo, poder estar aquí, vivir este momento y ser útil. Porque no se trata de mí. Se trata de la gente que se parece a mí, que se ve a sí misma en mi historia", agregó la deportista de 29 años

¿Qué es la endometriosis?

La endometriosis es una enfermedad en la que el tejido similar al revestimiento del útero crece fuera del útero. Puede causar un dolor severo en la pelvis y dificultar el embarazo.

La endometriosis puede comenzar en el primer período menstrual de una persona y durar hasta la menopausia, explica la Organización Mundial de la Salud en su página web.