13:05 - | Presidente Gabriel Boric: Nos pusimos un sueño quizás loco de postular a los Juegos Olímpicos de 2036. No se trata sólo de infraestructura. Estamos con mucho trabajo y deuda respecto al deporte

13:03 - | Presidente Gabriel Boric: "No saben cómo nos infla el pecho de orgullo al ver a nuestros deportistas. Yasmani y la 'Fran' representan a todos esos deportistas que se han sacado la cresta, con precariedades, dificultades y esfuerzos familiares"

13:01 - | Yasmani Acosta: Quería regalarle una medalla al país. Esta medalla no es mía, es de todos

12:59 - | Yasmani Acosta, medallista de plata: "Desde que llegué a Chile todo ha sido felicidad. Me sentía en deuda. Me esforcé bastante, sin el apoyo del pueblo chileno esto no habría sido posible"