J.K. Rowling por escándalo en el boxeo: El establishment misógino disfruta la angustia de una mujer

La autora británica J. K. Rowling se sumó a las críticas a la inclusión de la boxeadora argelina Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París luego de que en una competencia previa no cumpliera los test de género de la IBA, y que este jueves avanzó a los cuartos de final del evento.

En el último Mundial de boxeo, en 2023, el presidente de la IBA, Umar Kremlev, señaló sobre Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting, también activa en París 2024, que "las pruebas de ADN habían demostrado que tenían cromosomas XY (varones) y, por lo tanto, fueron excluidos de los eventos deportivos".

Pero la Asociación de Boxeo no fue incluida para la organización de la disciplina en los presentes Juegos, y el Comité Olímpico Internacional apuntó a las descalificaciones de Khelif y Lin por "niveles de testosterona", no por un tema genético.

Ante ello fueron varias las críticas y una de ellas vino de la autora de la saga de "Harry Potter": "¿Podría alguna imagen resumir mejor nuestro nuevo movimiento por los derechos de los hombres?", se preguntó Rowling.

"La sonrisa de un hombre que sabe que está protegido por un establishment deportivo misógino que disfruta de la angustia de una mujer a la que acaba de golpear en la cabeza y cuya ambición de vida acaba de destrozar", añadió.

