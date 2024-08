La IBA premiará a la italiana Angela Carini como si fuera campeona olímpica

- Revisa el especial de Cooperativa.cl de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés) entregará a la italiana Angela Carini un premio monetario equivalente al que otorga a los campeones olímpicos, pese a su abandono contra Imane Khelif en París 2024.

La medida se dio a conocer en un comunicado firmado por Umar Kremlev, presidente de la IBA. "No podía ver sus lágrimas. No soy indiferente a este tipo de situaciones y puedo asegurar que protegeremos a cada boxeador. No entiendo por qué matan al boxeo femenino. Sólo los deportistas que cumplen los requisitos deberían competir en el ring, por el bien de la seguridad", indicó.

El dirigente además aseguró que se premiará a la uzbeka Sitora Turdibekova, que cayó por unanimidad ante la taiwanesa Lin Yu-ting, quien al igual que Khelif fue sancionada por la IBA en 2023 por altos niveles de testosterona.

Los premios avivó la polémica sobre las características físicas y el género, y especialmente los fuertes roces entre la IBA y el Comité Olímpico Internacional.

