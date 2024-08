La sorpresiva reacción de Kurt Angle tras la final entre Mijaín López y Yasmani Acosta

La leyenda de la WWE y medallista olímpico Kurt Angle llamó la atención con su reflexión tras el oro que el cubano Mijaín López alcanzó ante el chileno Yasmani Acosta en la lucha grecorromana de París 2024.

El ganador de una presea dorada en Atlanta 1996 usó medio de su cuenta de X (exTwitter), para elogiar a López y su histórico pentacampeonato en la cita de los anillos, pese a que el caribeño se impuso en una modalidad distinta de lucha.

"Normalmente no hablo de deportistas fuera de Estados Unidos, pero este tipo hizo algo que nadie en la historia había hecho jamás. Ganó 5 medallas de oro en 5 Juegos Olímpicos diferentes. ¡Mijaín López! Tiene 41 años y SIGUE siendo el mejor luchador del mundo", escribió.

I usually don’t discuss athletes outside the USA but this guy did something nobody in history ever did. He’s won 5 gold medals in 5 different Olympics. Mijain Lopez!!! 41 years of age and STILL the best wrestler in the world. #greco #freestyle #wrestling pic.twitter.com/Ehh5KcdsXu