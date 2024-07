Skateboarding is at home at La Concorde in the heart of Paris! %uD83D%uDEF9

Start of the women's street skate events, who do you see winning? %uD83E%uDD14

-

Le skate est à sa place à la Concorde en plein coeur de Paris ! %uD83D%uDEF9

Début des épreuves de skate street femmes, qui voyez-vous l'emporter ? %uD83E%uDD14%u2026 pic.twitter.com/1zPdA5ICej