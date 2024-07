Melita Abraham: Estamos para enfrentar las semifinales con todo, tenemos las capacidades

- Revisa el especial de Cooperativa.cl de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Luego del gran debut junto a su hermana Antonia, la remera chilena Melita Abraham repasó la clasificación a las semifinales olímpicas de París 2024, con gran optimismo y ganas de luchar en busca de la definición.

"Estamos muy contentas de poder estar en semifinales de los Juegos Olímpicos. Nuestro objetivo era buscar nuestras sensaciones de regata de siempre. Hicimos una salida muy fuerte que nos salió fácil. Nos da para pensar que estamos en nuestras mejores condiciones para enfrentar las semifinales con todo", señaló a Chilevisión.

"Disfrutamos mucho la regata. Hubo unas cositas que mejorar, porque no competíamos hace mucho tiempo, pero tenemos las capacidades; están ahí. Vamos paso a paso. El objetivo era no ir a repechaje y sumar una regata más que todas", sumó.

"Fuimos el quinto mejor tiempo de todos los botes. Estoy contenta con la regata, pero sé que con Antonia podemos dar más, porque sabemos dónde fallamos un poco; en la semifinal no va a volver a pasar", agregó.

En lo personal, Melita destacó que "son mis segundos Juegos Olímpicos, pero los primeros donde estoy compitiendo y no participando. Eso me pone muy contenta, porque lo vivo como una deportista de elite, que es por lo que he trabajado ocho años después de Río 2016".

"Dije 'yo no quiero volver a participar en unos Juegos Olímpicos, quiero competir y darle el mejor resultado a Chile'. Aquí estamos, dando lo mejor en la elite mundial", continuó.

Finalmente, repasó las claves para el buen rendimiento: Descansar mucho, hablar de la regata, mucha comunicación. Estamos con todo el equipo del Team Chile que nos apoya, la alimentación y cuidar los detalles. Ilusionarse al máximo. Confiamos mucho en nosotras y nuestro bote.

Las mellizas Abraham volverán a las aguas para las semifinales el miércoles 31 de julio en horario por definir.