Thomas Bach sobre sabotajes a trenes: "No me preocupa, confiamos en las autoridades francesas"

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), afirmó este viernes que su preocupación por la seguridad en los Juegos de París 2024 no ha aumentado tras los sabotajes a la red francesa de trenes de alta velocidad de la pasada madrugada.

"No, no me preocupa. Confiamos plenamente en las autoridades francesas", aseguró el dirigente alemán tras el relevo de la antorcha olímpica en la villa de los deportistas.

Bach afirmó que "se están tomando todas las medidas y las autoridades francesas están siendo asistidas por otros 180 servicios de inteligencia de todo el mundo, no sólo con información, algunos de ellos incluso están desplegando sus recursos humanos".

Por ello, "tenemos buenas razones para tener plena confianza", subrayó.

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) informó de que las líneas de tren afectadas, con retrasos y suspensiones, son las de los ejes norte (que incluyen también los TGV a Londres, Bruselas, Ámsterdam y Alemania), oeste (Bretaña, Burdeos) y este (Estrasburgo, Fráncfort).

Las estaciones del Norte, del Este y de Montparnasse, quedaron especialmente afectadas, con miles viajeros atascados desde la mañana.

El cuarto eje de TGV de París, el sureste (Lyon, Marsella), se salvó porque un intento de sabotaje contra la línea "fue frustrado", detalló la SNCF.