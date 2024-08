El popular rapero californiano Snoop Dogg se convirtió en un constante animador dentro de los Juegos Olímpicos de París 2024 y, durante las últimas horas, en redes sociales los usuarios replicaron una nueva intervención del artista, bailando para un caballo.

Revisa el video a continuación:

Everyone's timeline needs a cleanse and it doesn't get cleansier than Snoop Dogg dancing for a horse at the Olympics:pic.twitter.com/OWDIefIDlA