Zaguera de España cargó contra Brasil: Sabíamos que iban a perder tiempo y fingir lesiones

Irene Paredes, defensora de la selección española de fútbol femenino, descartó sentirse molesta por su cambio en el minuto 51 del partido contra Brasil, tras cometer varios errores," y criticó que les "frustra jugar contra unas reglas poco deportivas", en referencia a que las futbolistas brasileñas "perdieron tiempo y fingieron lesiones".

"Ya sé que les gusta buscar culpables. No te voy a permitir que me pongas ahí. Seguro que a la delantera no le rebotó el balón desde Cata -en uno de los goles que estructuraron el 4-0 de las sudamericanas", explicó.

"Aquí perdemos y ganamos juntas. Hubo errores de todo tipo. Y cosas bien hechas también. Hoy toca perder, hay que saber perder. Frustra jugar contra unas reglas pocos deportivas, pero lo que está en nuestra mano es jugar al fútbol y hacer las cosas bien, y es donde tenemos que poner el foco", dijo en zona mixta.

"Es un momento muy difícil. No sé ni qué decir. No estuvimos bien, no fue un buen partido. El primer gol a ellas les da alas... Puede pasar, pero no estuvimos fluidas, no generamos ocasiones... Ellas hicieron el partido que querían y encima se encuentran con ese primer gol. Luego ya sabíamos lo que iban a hacer, perder tiempo y fingir lesiones. Y cuando te permiten hacer eso te va rompiendo el ritmo de partido y desesperando un poquito. Y acabó así", analizó.

"La competición es en muy pocos días y exige mucho a nivel físico ya lo sabíamos. Para ellas también. Es normal no estar lo más fresca posible, pero el equipo estaba bien", completó.

Además, Irene Paredes instó a levantar el ánimo para lograr la medalla de bronce, que se jugarán contra Alemania en Lyon el próximo viernes 9 de agosto.

"Tenemos ese partido por el bronce. Ahora es jodido, pero en unas horas hay que darle la vuelta porque tenemos que ir a por el bronce", señaló.

Las críticas de Paredes se suman a la Jenni Hermoso, española que sostuvo que Brasil no jugó al fútobl.