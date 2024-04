Pablo Quintanilla terminó entre los 10 mejores en el Rally de Portugal

El piloto chileno Pablo Quintanilla selló su retorno a las pistas completando el Rally de Portugal, válido a la tercera fecha del Campeonato Mundial de Cross Country, en la novena posición de la tabla general.

Luego del Dakar 2024 y tras ausentarse del Abu Dhabi Desert Challengue, el motociclista nacional retornó a las pistas para correr en el rally portugués y, pese a no sentirse cómodo en el tipo de terreno de la competencia y nunca tomar la confianza necesaria, realizó una gran labor para finalizar en el top ten de la competencia.

El representante del Monster Energy Honda Team finalizó este domingo su participación en Portugal con un 10° lugar en la quinta etapa, completando el recorrido de 105 kilómetros cronometrados con un tiempo de 53'03", a 4'26" del líder del día, su compañero de equipo, el francés Adrien Van Beveren.

"Fue una semana intensa y dura. Se me hizo muy largo, porque me costó entender el terreno, el tipo de velocidad y el agua en la ruta, además de un par de caídas que no fueron suaves. Finalmente hemos llegado a la meta y se cumplió el objetivo de terminar, una carrera más para los libros. Ahora nos concentramos en el Desafío Ruta 40, una carrera más de desierto y rally, y vamos a preparar bien esa próxima fecha", expresó el nacional.

Con este resultado en la última etapa del Rally de Portugal, que por primera vez está incluido en el Campeonato Mundial de Rally Cross Country, el chileno quedó en la novena posición de la tabla general con un tiempo total de carrera de 10h34'02", a 32'47" del ganador de la prueba, el español Tosha Schareina.

Ahora, luego de su retorno a las pistas, Quintanilla se preparará para las próximas fechas del Campeonato Mundial de Rally Cross Country: el Desafío Ruta 40 en Argentina, a correrse en junio, y el Rally de Marruecos que se disputará en octubre.