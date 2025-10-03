Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago12.6°
Humedad79%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Mundial 2026

Alessandro del Piero filtró las camisetas para el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exfutbolista italiano y rostro de Adidas rápidamente borró la publicación.

Alessandro del Piero filtró las camisetas para el Mundial 2026
 Instagram / Adidas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La FIFA junto a Adidas recientemente lanzaron con bombos y platillos el balón para la Copa del Mundo 2026, "Trionda", pero un descuido también reveló las camisetas para la cita planetaria que la firma alemana confeccionó para las selecciones que patrocina.

Fue nada menos que el exfutbolista italiano Alessandro del Piero, uno de los rostros de la "marca de las tres tiras", quien filtró las casaquillas a través de una historia de Instagram.

El campeón en Alemania 2006 participó en el estreno del mencionado balón "Trionda" y aprovechó para tomar una fotografía a los maniquíes que mostraron las indumentarias de local y visitante para la Copa.

En la imagen alcanzaron a apreciarse los uniformes de Argentina, México, Alemania, España y entre otros. Aunque el post fue borrado a los pocos minutos, el medio brasileño Mantos do Futebol la rescató.

Por otro lado, el portal especializado Footy Headlines hizo un repaso de las filtraciones previas de diseños, que la foto de Del Piero terminó ratificando a la espera de la presentación oficial de las camisetas.

Imagen foto_00000002

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada