Alessandro del Piero filtró las camisetas para el Mundial 2026

La FIFA junto a Adidas recientemente lanzaron con bombos y platillos el balón para la Copa del Mundo 2026, "Trionda", pero un descuido también reveló las camisetas para la cita planetaria que la firma alemana confeccionó para las selecciones que patrocina.

Fue nada menos que el exfutbolista italiano Alessandro del Piero, uno de los rostros de la "marca de las tres tiras", quien filtró las casaquillas a través de una historia de Instagram.

El campeón en Alemania 2006 participó en el estreno del mencionado balón "Trionda" y aprovechó para tomar una fotografía a los maniquíes que mostraron las indumentarias de local y visitante para la Copa.

En la imagen alcanzaron a apreciarse los uniformes de Argentina, México, Alemania, España y entre otros. Aunque el post fue borrado a los pocos minutos, el medio brasileño Mantos do Futebol la rescató.

Por otro lado, el portal especializado Footy Headlines hizo un repaso de las filtraciones previas de diseños, que la foto de Del Piero terminó ratificando a la espera de la presentación oficial de las camisetas.