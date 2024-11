Arturo Vidal advirtió a Perú: Este partido va a ser una guerra

El volante Arturo Vidal brindó su primera conferencia de prensa tras el regreso a la selección chilena y afirmó que el partido de este viernes, ante Perú, sera "una guerra" para la que se están preparando de la mejor manera posible.

"Ha pasado casi un año desde la última vez que jugué con Colombia, después tuve una recuperación, después no pude estar pero estamos de vuelta y han sido dos días muy lindos, de retomar donde he estado casi toda la vida representando al país, hablé con todos, con el profe, el ambiente está bueno", dijo el jugador de Colo Colo.

Sobre el desafío con la Bicolor, sostuvo que "he tenido la suerte de marcar mucho y ojalá sea así en este partido, voy a dejar la vida, ojalá pueda ayudar con lo que más pueda en el partido. Va a estar caliente, necesitan ganar, este partido. Va a ser una guerra, pero nos estamos preparando bien y no tenemos miedo, vamos a ir con todo a buscar esos tres puntos".

También dedicó dichos a sus críticas al proceso del DT: "Lo que sentía lo dije y lo que hablé con el profe es entre los dos, está todo bien, estos dos partidos son fundamentales, lo importante es sumar seis puntos y así nos podemos meter en la pelea por un cupo al Mundial".

El ambiente en la Roja

"El ambiente está muy bueno, lo que pasó con Colo Colo ayuda mucho a estos dos partidos porque venimos seis jugadores de Colo Colo de levantar una copa, de un año con mucho trabajo, los demás también vienen en buen nivel, los de la U lo hicieron bien, los de Huracán, River, lo vienen haciendo de la mejor forma, en estos partidos la selección llega mejor que antes", explicó.

"Vengo a aportar y ayudar al equipo, dar experiencia, vengo a hacer crecer esta selección que tiene mucho talento y vamos a ver, ojalá ayudar en lo que pueda", comentó.

"Me toca volver en un momento difícil, no lo estamos pasando bien, últimos en la eliminatoria, pero creo que puedo ayudar mucho en este proceso, se van a sentir con más confianza para enfrentar estos partidos, seguro cuando me toque hablar me van a escuchar", aseveró.