Gareca: Con todos los jugadores que hablé, incluso Vidal, tuve claridad

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, comentó sus dichos sobre un jugador que no respondió a su llamado y contó que en sus contactos con los seleccionables, entre los que incluyó a Arturo Vidal, tuvo claridad con respecto a su método para convocar a la Roja.

"Hablé de un jugador en particular, pero no es una crítica, son situaciones en que uno tiene que respetar, pero no tengo nada en particular", explicó en conferencia de prensa.

Agregó que "con todos los jugadores con que he hablado, inclusive Vidal, tuve la claridad de decirles que no acostumbro a asegurar continuidad, no acostumbro a comprometerme con que van a jugar, no prometo que van a ser convocados, y si les interesa o no la selección".

"Todos, con unanimidad, me respondieron que les interesa estar en la selección, así textual, simplemente hubo un muchacho al que respeto, que por la situación que le tocaba atravesar, prefirió no hablar conmigo, pero fue una situación que me llamó la atención", siguió.

En esa línea, manifestó que "no tengo una crítica hacia él ni algo personal, se dio una circunstancia en la que evidentemente está en su derecho, es su decisión, simplemente es eso, no quiero ahondar en detalles que no tienen nada que ver, que no se torne como una crítica".

"Sé que Vidal no está de acuerdo en muchas cosas"

Ricardo Gareca luego explicó por qué se refirió al volante de Colo Colo Arturo Vidal, señalando que fue porque "sé que no está de acuerdo en muchas cosas, o sea no me han llegado otras críticas, de otros muchachos que por ahí la hacen o ustedes están en conocimiento".

"Cité esto no para entrar en una polémica ni que me moleste que esté cuestionado, en el fútbol no me molesta nada porque me dedico a esto, trabajo en esto, a partir de que debuté en Primera División y me hice profesional, he transitado toda la vida en el fútbol, conozco su termómetro, no hay nada que me sorprenda ni me disguste, a veces me puedo poner más enfático, pero no lo hago de forma molesta, no me molestan las críticas, comentarios ni opiniones, es parte de mi trabajo", argumentó.

Cerró sosteniendo que "todo el mundo opina de fútbol, lo que me molesta es vivir esta situación".