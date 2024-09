Gareca fue tendencia en redes sociales por descargos de usuarios tras cambio de Brereton

El técnico Ricardo Gareca sacó a Ben Brereton pasada la media hora del partido contra Bolivia, y con el marcador 0-1 contra Chile, y en las redes sociales los hinchas estallaron contra el "Tigre" por su decisión.

Revisa los comentarios de los usuarios en X (exTwitter) por el tempranero cambio de Brereton:

Brereton estuvo dispuesto a jugar por Chile desde el primer llamado. Incluso sin saber el idioma y el choque cultural con Inglaterra que esto suponía Siempre que jugó en su puesto rindió. El destrato que le está dando Gareca es una verguenza. No se lo merece pic.twitter.com/T3hCdHG1oK

Si yo fuera Ben Brereton condiciono volver a la selección a qué Gareca me ofrezca disculpas públicas o renuncie.

No entiendo la fijación de Gareca con Brereton, inexplicable https://t.co/dEnbSW8lmI

Se fue a la B #Gareca.

No le funciona la estrategia.

Sigue con la obsesión de poner a Arias.

Sacó a Brereton (no hay caso q le guste).

Bolivia va ganando.

Nada. No sale ni resulta nada.