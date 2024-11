Gareca se disculpó por viaje a Buenos Aires: Trataré de quedarme para dejarlos tranquilos

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, hizo la previa del duelo que la Roja afrontará este viernes ante Perú, instancia donde el técnico afrontó consultas sobre su comentado viaje a Buenos Aires luego de la doble fecha clasificatoria.

"Les aclaro, yo vivo en Chile, mi residencia es en Chile. No es que yo vengo a una semana de la convocatoria. Mi residencia es en Chile, ustedes me localizan en Chile y voy a todos los días a 'Pinto Durán'. Y aunque aún no me entregan la residencia oficial, vivo permanentemente", partió diciendo.

Luego explicó que "no me fui en plena eliminatoria. Llegué después del partido con Colombia, me quedé toda la semana y el domingo es el día de la madre, que es un día especial, no es un día cualquiera, y al estadio no estoy yendo porque no lo veo propicio exponerme porque la gente no está bien, y mi presencia puede irritar a las personas, entonces trato de estar un poco apartado pese a que estoy todo el día en mi residencia", añadió.

"Era un momento propicio para mí para descomprimir, porque así como sufre la gente, yo también sufro. Es un día muy particular el día de la madre y en la semana era el cumpleaños de mi hijo y más allá de eso, venía un fin de semana de elecciones, por lo que consulté con la Federación. Si eso ha causado... pido disculpas y pese a que muchos seleccionadores se presentan solo una semana antes de la convocatoria, tratataré de quedarme los días por si hay alguna inquietud, para dejarlos más tranquilos", cerró.