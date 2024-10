Gareca sobre salida de Palacios: No explicó cuáles son las cuestiones personales

El técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, contó más detalles sobre cómo se gestó la salida de Carlos Palacios de la concentración de la Roja y sostuvo que el jugador de Colo Colo no entregó detalles sobre las "cuestiones personales" que argumentó para bajarse antes del partido con Colombia.

"Lo de Carlos se podría decir fue inesperado, más que nada. Fueron cuestiones personales, no puedo extenderme más de eso", contó en conferencia de prensa.

"No tuve la oportunidad de hablar con él, porque les dimos -libre- para que fueran a almorzar con la familia al mediodía y la cena y teníamos que presentarnos a las 11 de la noche para descansar, entonces yo tenía a mis hijos, a mis nietos, y estando en casa en el departamento donde vivo en Santiago organizamos una cena", relató.

"Tenía todo organizado para llegar a las 11 y como habíamos quedado para cenar, Carlos había pedido si podía ir un poco antes y como tenía organizada esa cena, dije que si podía llegar a las 11, pero él tenía una determinada urgencia que fuera antes", continuó.

"Mandé al profe, al preparador físico, Néstor Bonillo, y a Hugo Alves, uno de mis colaboradores, a ver por qué era tan urgente que hablara con él, siempre al tanto yo de todo, Carlos manifestó cuestiones personales más que nada que lo llevaban a estos momentos resolver desafectarse de la selección, así que lo entendemos", expuso.

En esa línea, dijo que "cuando son cuestiones personales, más ahí no me meto".

La reacción del grupo

El técnico de la Roja comentó que fue él el encargado de dar la noticia al grupo y que el resto de jugadores se tomó de buena manera la determinación de Palacios.

"Yo le comuniqué a los muchachos al día siguiente a la mañana la decisión de Carlos y nada más, por sobre todas las cosas que eran cuestiones personales, el grupo lo tomó bien, más allá de que estábamos con un viaje encima porque son cuestiones personales, entonces nadie sabe en profundidad porque él no explicó cuáles son las cuestiones personales, nadie sabe la profundidad, pero cuando uno aduce eso queda como algo muy privado. El grupo está bien, veo bien a los muchachos, metidos en el partido", dijo.

"A Carlos le deseamos lo mejor, Chile pierde un valor importante. Con él tuve una charla queriéndolo conocer antes de ser convocado, una vez lo cité a Pinto Durán para conocerlo, siempre estuvo dispuesto y abierto, y después las charlas individuales que tengo con ellos, nunca me he comprometido en nada, he dicho que los tengo en cuenta, pero no me puedo comprometer ni con la figura más importante de Chile, precisamente por el cargo que tengo", manifestó.

Agregó que "es lo único que puedo hablar de Carlos, las cuestiones personales hay que respetarlas, él tiene que resolver sus cuestiones y yo acá en la selección".

La selección es lo más importante

"Ningún jugador chileno que pueda ser tenido en cuenta tiene las puertas cerradas en la selección", advirtió Gareca.

"Ni aún los que ustedes pueden pensar que pueden tener un conflicto conmigo en algo, no me puedo dar el lujo de mezclar cosas personales mías y llevarlo al país o a una decisión de la selección, no me interesa en lo más mínimo, todos los jugadores chilenos tienen las puertas abiertas", enfatizó.

Por eso, dijo que Palacios "una vez que solucione los problemas personales que pueda llegar a tener, si está abierto para ser convocado a la selección, no va a tener ningún problema".

"Si su cabeza no está donde tiene que estar, puede ser un gesto de nobleza. No le doy un sentido malo, pero me interesa que la gente sepa que el grupo está bien para sacar este partido adelante", continuó.

"Para mí nada es más importante que la selección, si tengo que dar un consejo a los jugadores, se lo di a él el primer día que lo conocí en Pinto Durán, nada es más importante que la selección nacional (...) es raro que un jugador de fútbol no tome como meta máxima la selección, porque es representar al país, pero son cuestiones personales, no podría extenderme más de la cuenta, es una decisión personal y hay que respetarla", declaró.