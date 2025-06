La Roja se juega la vida ante Argentina con el peso de la tabla y la historia encima

Este jueves 5 de junio, la selección chilena enfrenta un crucial y duro desafío contra Argentina en la fecha 15 de unas Clasificatorias donde sumar es vital para el elenco nacional.

La Roja llega al duelo como colista con los mismos 10 puntos de Perú y a cinco unidades de Venezuela, que se ubica en puesto de repechaje seguido de cerca por Bolivia (14), próximo rival de Chile. Este escenario obliga a los criollos a jugarse la vida en esta doble fecha.

En contraposición está una Albiceleste clasificada y con amplio liderato con 31 unidades, ocho más que Ecuador.

Además del presente, el historial también le da un duro golpe a Chile, con un único triunfo frente a los trasandinos de forma oficial en Clasificatorias: El mítico 1-0 de 2008 con gol de Fabián Orellana.

De 87 partidos totales de Clase A (Amistosos, Copa América, Clasificatorias y Mundiales), 56 fueron triunfos argentinos, 25 empates y solo seis victorias nacionales.

El equipo chileno está precedido por una frustrante ventana internacional de marzo, donde cayó por la mínima ante Paraguay en Asunción y empató 0-0 con Ecuador como local, continuando con su triste proceso.

Pese a un camino que tiene al "Equipo de Todos" con pie y medio fuera del Mundial 2026, el cuestionado Ricardo Gareca mantuvo su infranqueable optimismo y vio el vaso medio lleno al destacar la mejoría del equipo.

"Hemos tratado de sostener, convocar lo que podemos y observar. Por supuesto no es responsabilidad de los muchachos. Tiene que ver con la proyección que quiere Chile o lo que queramos nosotros para Chile", dijo en conferencia de prensa.

El DT también explicó que la dirigencia del fútbol chileno lo ha mantenido en el cargo y que en lo personal: "¿Por qué me sostengo? Porque soy un profesional, porque tengo fe, porque apuesto a mi trabajo y porque no bajo los brazos, aún en situaciones extremas como las que me toca vivir".

Pese a no convocar a un centrodelantero neto, Gareca optará por tres delanteros aprovechando el regreso de Alexis Sánchez al equipo nacional.

La Roja formará con Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Sánchez y Lucas Cepeda.

Al frente estará una Argentina que tuvo un complejo arribo a Chile, pues la expectación fue tal que provocó retrasos en el aeropuerto, acusaciones contra la ANFP por la seguridad y una poblada llegada al hotel de concentración.

En lo deportivo, los campeones del mundo liderados por Lionel Messi siguen firmes y en sus últimos partidos ganaron dos clásicos: 1-0 de visita ante Uruguay y una goleada de 4-1 sobre Brasil en Buenos Aires.

Los trasandinos tendrán bajas importantes como Leandro Paredes, Nicolás Fernández o Alexis Mac Allister, pero el DT Lionel Scaloni lo toma con tranquilidad.

"El resultado es importante, pero no fundamental, buscaremos que (algunos jugadores) sumen experiencia", señaló el técnico, que tendrá como alternativa la joven Franco Mastantuono, figura de River Plate.

La oncena argentina formará con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Julian Alvarez.

El partido en el Estadio Nacional arrancará a las 21:00 horas (01:00 GMT) con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.