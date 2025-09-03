La Roja visita a Brasil en la penúltima fecha de las Clasificatorias Sudamericanas
La Roja visita a Brasil en la penúltima fecha de las Clasificatorias Sudamericanas
CLASIFICATORIAS SUDAMERICANAS 2026 - FECHA 17
La selección chilena visita a Brasil en el Maracaná por la penúltima fecha de las Clasificatorias 2026 y lo podrás seguir junto al micrófono dorado de Cooperativa con el relato de @ernestomatomato y los comentarios de @polaco_goldberg, Igor Ochoa y @patomunozortega%u2026 pic.twitter.com/MZGDqodLqo— Cooperativa (@Cooperativa) September 4, 2025
08:16 - | Mira los antecedentes históricos de las visitas de la Roja a Brasil
El doloroso historial de La Roja como visita ante Brasil por Clasificatorias #Cooperativa90 https://t.co/G63c1pEB7c pic.twitter.com/8Qin7Kl6Tx— Cooperativa (@Cooperativa) September 4, 2025
08:16 - | Revisa la previa del duelo que la selección chilena afrontará ante Brasil
La Roja visita a Brasil con la mira ya puesta en las Clasificatorias 2030 #Cooperativa90 https://t.co/oDOyZFygO4 pic.twitter.com/mkf2aU22u6— Cooperativa (@Cooperativa) September 4, 2025