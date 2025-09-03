La selección chilena visita a Brasil en el Maracaná por la penúltima fecha de las Clasificatorias 2026 y lo podrás seguir junto al micrófono dorado de Cooperativa con el relato de @ernestomatomato y los comentarios de @polaco_goldberg, Igor Ochoa y @patomunozortega%u2026 pic.twitter.com/MZGDqodLqo