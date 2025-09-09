Síguenos:
Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

La selección chilena cierra las Clasificatorias con duelo ante Uruguay

La Roja marcha en el último lugar.

La selección chilena cierra las Clasificatorias con duelo ante Uruguay
Sigue en vivo y online el duelo de la Roja y la Celeste en la última fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026.

- Chile vs. Uruguay, 20:30 horas. Estadio Nacional "Julio Martínez". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato de Cooperativa Deportes.

18:38 - | En dos buses, la selección uruguaya llega hasta el Estadio Nacional para su partido con La Roja

18:25 - | La Celeste va de blanco: Uruguay tiene listo su camarín en Ñuñoa a la espera de la llegada del plantel

17:30 - | Tal como informó La Roja, se abren las puertas del Nacional para el ingreso de los hinchas

13:11 - | La selección uruguaya realizó una primera activación física en su hotel de concentración en las horas previas al encuentro

