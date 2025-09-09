La selección chilena cierra las Clasificatorias con duelo ante Uruguay
La Roja marcha en el último lugar.
La Roja marcha en el último lugar.
Sigue en vivo y online el duelo de la Roja y la Celeste en la última fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026.
- Chile vs. Uruguay, 20:30 horas. Estadio Nacional "Julio Martínez". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato de Cooperativa Deportes.
18:38 - | En dos buses, la selección uruguaya llega hasta el Estadio Nacional para su partido con La Roja
18:25 - | Los hinchas poco a poco se hacen presente en el máximo coliseo deportivo de nuestro país
%uD83C%uDFD4%uFE0F pic.twitter.com/EpvSUDrBFF— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 9, 2025
18:25 - | La Celeste va de blanco: Uruguay tiene listo su camarín en Ñuñoa a la espera de la llegada del plantel
Mi Selección %uD83E%uDE75 pic.twitter.com/59Jw9Aph9B— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 9, 2025
18:23 - | Con Vito, mascota del Mundial sub 20, al frente: La "tarjeta verde" contra la discriminación y xenofobia nuevamente está presente en los partidos de La Roja. Cabe señalar que este partido tiene aforo reducido por un castigo por cánticos racistas
18:22 - | En la antesala del partido con Uruguay, La Roja y la marca país Chile anunciaron un convenio para convertir a las selecciones nacionales como nuevos embajadores
17:30 - | Tal como informó La Roja, se abren las puertas del Nacional para el ingreso de los hinchas
16:10 - | Revisa la guía de ingreso al Estadio Nacional para esta noche
13:11 - | La selección uruguaya realizó una primera activación física en su hotel de concentración en las horas previas al encuentro
Activación terminada %uD83E%uDEF0%uD83C%uDFFC pic.twitter.com/R83WKeW98g— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 9, 2025
12:19 - | Así esta la cancha del Estadio Nacional en la previa del duelo de Chile y Uruguay
12:18 - | Diario Olé repasó a la selección chilena
Olé recordó nefasto registro de @laRoja: Ganó menos partidos oficiales que San Marino #Cooperativa90 https://t.co/Crs8hlvy15 pic.twitter.com/AVfqXBfJct— Cooperativa (@Cooperativa) September 9, 2025
12:16 - | Revisa la Previa del duelo entre Chile y Uruguay
[PREVIA] @LaRoja busca evitar cerrar las Clasificatorias como colista ante el Uruguay de Bielsa #Cooperativa90 https://t.co/MKe7MbZrIy pic.twitter.com/oZVuDUCr1e— Cooperativa (@Cooperativa) September 9, 2025
12:10 - | Revisa los detalles del duelo entre Uruguay y Chile
¿Cuándo y dónde ver el duelo de @LaRoja ante Uruguay por la fecha 18 de las Clasificatorias? #Cooperativa90 https://t.co/qdprs0VLAd pic.twitter.com/byy8xeUbDd— Cooperativa (@Cooperativa) September 9, 2025