18:38 - | En dos buses, la selección uruguaya llega hasta el Estadio Nacional para su partido con La Roja

18:25 - | Los hinchas poco a poco se hacen presente en el máximo coliseo deportivo de nuestro país

18:25 - | La Celeste va de blanco: Uruguay tiene listo su camarín en Ñuñoa a la espera de la llegada del plantel

18:23 - | Con Vito, mascota del Mundial sub 20, al frente: La "tarjeta verde" contra la discriminación y xenofobia nuevamente está presente en los partidos de La Roja. Cabe señalar que este partido tiene aforo reducido por un castigo por cánticos racistas

17:30 - | Tal como informó La Roja, se abren las puertas del Nacional para el ingreso de los hinchas

13:11 - | La selección uruguaya realizó una primera activación física en su hotel de concentración en las horas previas al encuentro

12:18 - | Diario Olé repasó a la selección chilena

12:16 - | Revisa la Previa del duelo entre Chile y Uruguay