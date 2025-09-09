La última fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026
Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.
Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.
17:40 - | Así luce el camarín del equipo "vinotinto" en el Monumental de Maturín
September 9, 2025
13:32 - | Bolivia buscará dar el batacazo ante Brasil en El Alto
¡Bolivia se juega su futuro ante Brasil! %u270D%uFE0F— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 9, 2025
@laverde_fbf vs. @CBF_Futebol %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF4%u26BD%uFE0F%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/TS55BcJo4L
13:00 - | Oscar Villegas, técnico de Bolivia, anticipó lo que será el compromiso
¡Puede ser un día histórico para @LaVerde_fbf! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF4%uD83D%uDE0D— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 9, 2025
#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/wo17AgpYR8
12:31 - | Venezuela se juega sostener el cupo de repechaje ante Colombia
¡Encuentro clave para Venezuela! %uD83D%uDE00— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 9, 2025
@SeleVinotinto vs. @FCFSeleccionCol %uD83C%uDDFB%uD83C%uDDEA%u26BD%uFE0F%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF4#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/HY8VHmexYC
12:00 - | Fernando Batista, entrenador de Venezuela, sabe lo que se juegan ante Colombia
¡@SeleVinotinto, ante una oportunidad única! %uD83C%uDDFB%uD83C%uDDEA%uD83C%uDFDF%uFE0F— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 9, 2025
#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/pWWpVaSxbB
10:00 - | La Conmebol anticipó todos los compromisos que se jugarán esta jornada
¡Último día de las #EliminatoriasSudamericanas! %uD83D%uDDD3%uFE0F— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 9, 2025
Último dia de #EliminatoriasSudamericanas! %uD83D%uDE03 pic.twitter.com/APEO3VKBHW