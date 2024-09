Marcelo Espina, categórico: Chile debe pensar ya en el Mundial de 2030

El exseleccionado argentino y otrora jugador de Colo Colo, Marcelo Espina, entregó su visión respecto al momento de la Roja en las Clasificatorias al Mundial de 2026, y aseguró que el elenco nacional ya debe ir pensando en la próxima cita mundialista.

"Es obvio que los chilenos no pueden esta conformes. Han arrancado mal, y de verdad sorprende el nivel que han mostrado en algunos partidos. No la tienen fácil", dijo a Las Últimas Noticias.

Al ser consultado por la incidencia de Ricardo Gareca, Espina fue claro: "No es por defender al 'Flaco', pero yo pregunto: ¿Y por qué Chile no funcionó tampoco con Rueda, Lasarte y Berizzo?".

"Acá el problema mayor no es el entrenador, sino que no se hizo el trabajo de recambio de la Generación Dorada cuando debió hacerse. Hubo un trabajo que no se hizo antes en la selección y ahora lo están pagando caro", expresó.

En ese sentido comentó que "no era un proceso fácil. Era más bien traumático relevar a tipos como Bravo, Vidal, Fernández, Valdivia, Aránguiz y Vargas. Pero había que hacerlo y no lo hicieron".

Ante ello, Espina cree que la suerte de Chile puede cambiar, aunque es difícil: "Puede darse aún porque hay cupos y cantidad de partidos para sacar esa cuenta. Pero, sinceramente, yo creo que el fútbol chileno más que pensar en eso, debe ponerse a pensar mejor y derechamente ya en el Mundial de 2030 y comenzar a estructurar un plantel con ese objetivo. No puede seguir perdiendo tiempo", comentó.