Resumen: Uruguay, Colombia y Paraguay entraron al Mundial y Chile cayó goleado en Brasil

Este jueves 4 de septiembre se disputó la penúltima fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026, que definió los últimos tres cupos directos y vio una nueva caída de La Roja.

El grueso de la jornada fue en simultáneo, con cuatro de los cinco partidos jugándose a la par.

Argentina, con la despedida y doblete de Lionel Messi ante su público como local, venció por 3-0 a Venezuela. Aquel resultado no solo dejó a la Vinotinto obligada a buscar su lugar en el repechaje en la fecha final, sino que también contribuyó a la clasificación de tres equipos.

Uruguay, Colombia y Paraguay –que incluso terminó dando feriado para celebrar– inscribieron su nombre en la Copa del Mundo gracias a sendos 3-0 sobre Perú y Bolivia y un 0-0 ante Ecuador, respectivamente.

Celestes, "cafetaleros" y "guaraníes" se sumaron a Argentina, Ecuador y Brasil como representantes de Conmebol en la próxima cita planetaria a disputarse en Norteamérica.

Respecto a Bolivia, con un punto de distancia respecto a Venezuela tendrá que jugarse la vida en El Alto contra Brasil, que castigó por 3-0 a Chile en un partido que inició una hora después que los demás encuentros.

La Canarinha dominó el trámite ante la renovada y replegada selección chilena, que apenas pudo marcar un gol como visitante en todas las Clasificatorias e intentará no terminar como colista en su duelo final con el Uruguay de Marcelo Bielsa.

- Revisa la tabla tras la penúltima fecha clasificatoria:

Argentina, 35 puntos (+18) ▲ Brasil, 28 (+8) ▲ Uruguay, 27 (+10) ▲ Ecuador, 26 (+8)▲ Colombia, 25 (+7) ▲ Paraguay, 25 (+3) ▲ Venezuela, 18 (-7) Bolivia, 17 (-19) Perú, 12 (-14) Chile, 10 (-18)

▲ Clasificado al Mundial