Scaloni sobre polémico arbitraje de Daronco: Todos vimos lo que pasó

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, evitó profundizar sobre las situaciones polémicas del partido que su selección perdió ante Paraguay por 2-1, en el marco de la fecha 11 de las Clasificatorias.

El DT del equipo albiceleste reconoció a Paraguay como un justo ganador, luego que "hizo su partido", por lo que "no me voy preocupado ni con las fallas en el fondo ni con las dificultades para generar juego".

En lo que se refiere al arbitraje del brasileño Anderson Daronco, que generó molestia entre el plantel liderado por Lionel Messi, señaló que "puedo decir un montón de cosas del arbitraje, pero no tiene sentido porque parecería una excusa".

"Prefiero no decirlas para que no sean una excusa y la gente no las interprete como una excusa. Ya pasó, todos vimos lo que pasó. Pero para nada tiene que ver en el resultado. Ya está, ya pasó, aprendí mucho de estas cosas, uno parece que mete excusas, pero quiere justificar algo y la gente lo entiende mal", continuó.

Tras su derrota, valoró que "el equipo siempre intenta, da la cara, al final eso es lo importante, no dar ninguna pelota por perdida ni el partido por perdido. Más allá de que después analizaremos qué se pudo haber hecho mejor".

Argentina prepara su próximo duelo, ante Perú, el martes 19 de noviembre.