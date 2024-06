[VIDEO] El polémico gol de Qatar en crucial partido ante India rumbo al Mundial

La selección de Qatar marcó la gran polémica de la jornada en las Clasificatorias asiáticas al Mundial 2026 durante su victoria 2-1 ante India, equipo que quedó sin chances de jugar la próxima Copa del Mundo.

Los organizadores de la pasada cita planetaria, del 2022, necesitaban una victoria en casa y tuvieron que remar contra la corriente, porque Lallianzuala Chhangte abrió la cuenta para India a los 37 minutos.

En los 73 minutos llegó la acción más controvertida del encuentro, cuando Yousef Ayman anotó el 1-1 en una jugada en que el balón dejó la cancha, según fue posible observar a través de la transmisión oficial.

El gol decisivo llegó a los 85' por obra de Ahmed Al-Rawi, en virtud del que India quedó eliminado en su ruta a la próxima Copa del Mundo.

That's Really an Unfair and Biased Decision from Referee, This moment resulted in India’s loss 1-2 loss to Qatar💔

pic.twitter.com/wWV1ZbnTba