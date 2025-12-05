Síguenos:
Andrea Boccelli y Robbie Williams animaron la previa del sorteo para la Copa del Mundo 2026

Andrea Bocelli y Robbie Williams fueron parte del espectáculo musical que animó la previa del sorteo del Mundial 2026 este viernes en el Centro Kennedy de Washington DC, donde también se presentaron Nicole Scherzinger y los Village People ante una audiencia global de millones de espectadores.

