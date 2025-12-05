¿Cuál es el "Grupo de la Muerte" del Mundial 2026?

Los grupos de la Copa Mundial 2026 quedaron definidos tras la realización del sorteo este viernes en Estados Unidos, y se abrieron los análisis para determinar al "Grupo de la Muerte".

La FIFA optó por poner restricciones para tratar de que los mejores equipos recién se encuentren en instancias finales, por lo que hay diversos grupos que están en la discusión en cuanto a su nivel de competitividad por avanzar de fase.

El Grupo F con Países Bajos, Japón, Túnez y un europeo que saldrá entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania es el que asoma como uno de los más reñidos, en el papel.

Pese a que los neerlandeses figuran como posibles favoritos, la fuerte evolución nipona en los últimos años, además de los rankings FIFA de Túnez y los representantes UEFA en el repechaje ponen todo en un terreno altamente competitivo.

Además, está el factor de las diferencias de estilos que pueden marcar interesantes encuentros.

Además del F, el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay, Australia y el vencedor entre Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania también destaca por lo parejo de sus seleccionados.

En general, ningún seleccionado saca una amplia ventaja, aunque el anfitrión Estados Unidos aparece como el más fuerte gracias a las presentaciones recientes de su equipo, además del triunfo ante los "guaraníes" y una goleada a Uruguay en amistosos.

Otro postulante para ser el "Grupo de la Muerte" es el I, especialmente por tener a Francia y Noruega enfrentados, sumado a Senegal con Clasificatorias invictas y a la espera de Bolivia, Iraq o Surinam, que deben jugar el repechaje.

Lo cierto es que, a diferencia de otras Copas del Mundo, no se dio un "Grupo de la Muerte" único ni claramente marcado, pero sí hay varios enfrentamientos que darán de qué hablar para la definición de los dos primeros lugares en la tabla.

La Copa Mundial de Canadá, Estados Unidos y México se extenderá entre el 11 de junio y el 19 de julio, y conocerá su fixture al detalle este sábado 6 de diciembre.