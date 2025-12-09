Irán rechaza que su partido contra Egipto en el Mundial 2026 celebre el Orgullo LGBTQ+

Irán expresó su rechazo absoluto a la designación de su partido contra Egipto en la fase de grupos del Mundial 2026 como "Partido del Orgullo LGBTQ+". Las autoridades deportivas de ese país calificaron la medida como una decisión "irrazonable", argumentando que la homosexualidad está penalizada en ambas naciones.

Mahdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán, confirmó la molestia en declaraciones a la televisión estatal. "Tanto nosotros como Egipto protestamos. Es una decisión irrazonable que parece apoyar a un grupo en particular. Sin duda, abordaremos este asunto", afirmó el dirigente a última hora del lunes.

El encuentro entre ambas selecciones se disputará en el Estadio Lumen Field de Seattle el 26 de junio. Esta fecha coincide con el inicio del fin de semana del Orgullo LGBTQ+ en la ciudad estadounidense, razón por la cual el comité organizador local asignó previamente esa temática al evento deportivo.

A pesar de la postura de los países musulmanes, el Comité Asesor de Partidos del Orgullo de Seattle (PMAC), organismo que no tiene relación directa con FIFA, indicó que mantendrá los planes de celebración, pese a lo que definieron como una "irónica situación".

Organizaciones como Human Rights Watch denuncian constantemente que tanto en Irán como en Egipto las relaciones entre personas del mismo sexo reciben castigos severos, los cuales pueden incluir la pena de muerte en ciertos casos.