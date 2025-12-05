Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago18.5°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Los memes que dejó el grupo de Argentina en el Mundial 2026

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este viernes se realizó el sorteo del Mundial 2026 en Washington, donde Argentino quedó en el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania y en redes sociales los usuarios reaccionaron con burlescos memes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados