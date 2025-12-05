Los memes que dejó el grupo de Argentina en el Mundial 2026
Publicado:
Fotos Destacadas
Complejo panorama en Coquimbo: El campeón se queda sin DT y sin referentes para 2026
Así fue la alfombra roja de los Copihue de Oro
Mujer fue detenida en Arica por maltrato de siete pequeños perros
Fotos Recientes
La formación de U. Católica para recibir a Unión La Calera en la última fecha de la Liga de Primera
Huachipato cedió un empate ante Palestino en su previa a la final de la Copa Chile
Los memes que dejó el grupo de Argentina en el Mundial 2026
Este viernes se realizó el sorteo del Mundial 2026 en Washington, donde Argentino quedó en el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania y en redes sociales los usuarios reaccionaron con burlescos memes.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados