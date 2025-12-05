Trump, Sheinbaum y Carney encabezaron el sorteo de la Copa Mundial 2026

En Washington DC, capital de Estados Unidos, la FIFA celebró la ceremonia de sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 en Norteamérica, con Donald Trump como personaje central de la jornada.

El mandatario estadounidense subió varias veces al escenario para recibir los constantes elogios de Gianni Infantino, presidente de FIFA, con quien ha tenido una estrecha relación a propósito de la próxima cita planetaria y el Mundial de Clubes que organizó a mitad de este año. El mandamás del fútbol fue el escudero de Trump desde la alfombra roja.

Incluso, el ente rector entró al terreno político y le otorgó a Trump su primer Premio de la Paz, en medio de las fuertes y discutidas acciones de Estados Unidos en conflictos armados y tensiones internacionales alrededor del mundo.

Infantino le entregó a Trump el primer Premio FIFA de la Paz #Cooperativa90 https://t.co/sO84Dyx9te pic.twitter.com/QcQNjyJjV5 — Cooperativa (@Cooperativa) December 5, 2025

Un breve espacio tuvieron los otros anfitriones de la Copa del Mundo, con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney, quiene sacaron el nombre de su respectivo país para ser ubicados en sus grupos; ya definidos con anterioridad.

Otra particularidad fue la extensa espera por el sorteo como tal, que arrancó más de una hora después desde el inicio de la ceremonia.

La velada se dilató largamente debido a entrevistas, videos, la mencionada premiación a Trump y presentaciones musicales como las de Andrea Bocelli, Robbie Williams o la rapera Lauryn Hill que retrasaron el por qué de toda esta organización: Definir los grupos.

A la hora de dar paso a los bolilleros se mantuvo la predilección de FIFA por ensalzar a Estados Unidos, pues ninguna figura del fútbol estuvo a cargo de sacar los nombres de las selecciones.

En los bolilleros únicamente estuvieron históricos de deportes norteamericanos, ajenos al balompié: Wayne Gretzky (hockey), Aaron Hudge (béisbol), Shaquille O'Neal (Baloncesto) y Tom Brady (fútbol americano).

Los únicos relacionados con el fútbol durante el sorteo fueron los presentadores, el exjugador inglés Rio Ferdinand y la zaguera estadounidense Samantha Johnson.

Respecto a lo que debía ser lo principal –conformar los grupos–, el campeón Argentina terminó en el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

El Uruguay de Marcelo Bielsa podría toparse con la albiceleste dependiendo de cómo terminen en la tabla, tras ubicarse en el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Brasil quedó emparejado con Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C, mientras Ecuador terminó en el E con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Paraguay estará con Estados Unidos, Australia y un clasificado desde un repechaje UEFA en el Grupo; y Colombia compartirá el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador de la repesca entre RD Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

El posible destino de Bolivia, de ganar su repechaje, sería el Grupo I, conformado por Francia, Senegal y Noruega.

Cabe señalar que el fixture detallado con estadios y horarios se conocerá este sábado 6 de diciembre. Lo definido es que el partido inaugural será el mismo que en 2010, pero con el escenario de local y visitante invertido: México vs. Sudáfrica.