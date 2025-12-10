Santiago dio paso clave en su postulación a los Juegos Olímpicos de la Juventud

El Comité Olímpico Internacional anunció este miércoles que Santiago está entre las tres ciudades seleccionadas para ingresar al grupo de "Diálogo Dirigido", luego de una positiva evaluación de la candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

Esta postulación comenzó en marzo de este año y ha avanzado a gran velocidad, con muchos entregables y reuniones, escuchando la opinión de deportistas y jóvenes que destacan en distintos ámbitos de nuestra sociedad.

Además, el COI informó que la decisión final será comunicada en junio de 2026, algunos meses antes de la realización de los próximos Juegos OIímpicos de la Juventud, en Dakar.