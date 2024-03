Federaciones apuntaron a Santiago 2023 por trabas para usar el Estadio Nacional

Luego de los Juegos Panamericanos, la Corporación Santiago 2023 ha tenido ciertos líos para entregar al Instituto Nacional de Deportes (IND) las instalaciones del Estadio Nacional, generando la molestia de las diversas asociaciones federadas.

Los presidentes de las Federaciones de Natación, Hockey Césped y Atletismo conversaron con El Mercurio sobre las dificultades para dialogar con el organizador de los Juegos para hacer uso de las dependencias en Ñuñoa.

"Siempre supimos que debían desocupar el 31 de marzo, debió ser más rápido. En el verano tuvimos que arrendar piscinas. Santiago 2023 es privado, pero dilataban todo. Nos enteramos de que sí hubo una federación no afiliada, no olímpica, y nuestros campeonatos eran clasificatorios para el mundial. ¿Unos sí, otros no? Perdimos semanas para entrenar", dijo Claudia Molkembuhr, presidenta de la Federación de Natación.

"Estuvo todo súper limitado, quedamos pésimo con los deportistas. Para peor, la implementación no sabemos en qué bodega está. Los pisos antideslizantes de las piscinas se echaron a perder, y son carísimos. La tecnología de punta en cronometraje era arrendada, no la compraron", sumó.

Andrés De Witt, presidente de la Federación de Hockey Césped señaló que "terminados los Panamericanos hubo mucho tiempo de indefiniciones, se ah ido arreglando en el camino. Hicimos el Mundial Junior Femenino en diciembre y tuvimos que pagar 80 millones (a Santiago 2023) por arrendar dos semanas las graderías ahora ya no están".

"Nos costó mucho volver a entrenar, el sector estaba cerrado por la Corporación. De ahí en adelante, no hemos tenido casi ninguna interacción sobre el formato de acuerdo, cesión o convenio de deberes y derechos", agregó.

En tanto, Juan Luis Carter, líder de la Fedachi, apuntó a que "hacer el Grand Prix Sudamericano" el pasado 28 de marzo "se logró a puro pulso", pues "no pensábamos que la entrega del Estadio 'Mario Recordón' iba a ser tan lenta; de hecho, Santiago 2023 aún no lo entrega formalmente al IND".

"Operó la pura buena voluntad. El Comité Olímpico medió, también el IND, y se autorizó todo. Tuvieron disposición las 24 horas para responder porque se dieron cuenta de lo que pasaba", relató.

Además, detalló que "la implementación estaba en una bodega en Lampa, pusimos implementación propia que estaba acá (en el estadio). Dicen que hasta hay cosas en regiones, trabajamos noche y día, porque teníamos un compromiso con World Athletics".

Positivo avance con la nueva administración del Parque

Sin embargo, los dirigentes destacaron al referido periódico la buena disposición del equipo comandado por Alvaro Ipinza, que maneja el Nacional desde el pasado 19 de febrero.

"Hace poco asumió un nuevo administrador. Si bien es agotador empezar todo de nuevo, ha sido muy expedito. Oficiamos al IND y Harold Myne-Nicholls. Del Parque Estadio Nacional ya nos contestaron, pero de Santiago 2023 no", expresó Molkembuhr.

"Habrá prioridad de uso para las federaciones y será gradual. La nueva administración del Parque está súper predispuesta y son muy apoyadores, pero necesitamos un marco regulatorio formal", indicó De Witt.

"Se creó una administración propia del Parque Estadio Nacional y con ellos sí hemos dialogado y hemos llegado a buenos acuerdos. Que la Federación lo administre sería un sueño. El legado de infraestructura es un tema que todavía no hemos podido disfrutar, quien planificó esto (la entrega) hizo mal los cálculos", dijo Carter al respecto.