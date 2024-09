Se enamoró de Chile: Deportista canadiense Bryden Hattie vino a celebrar las Fiestas Patrias

El clavadista canadiense Bryden Hattie, quien participara de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, volvió a Chile para festejar en nuestro país las Fiestas Patrias.

El joven deportista fue visto en el Parque O'Higgins, donde se sumó a un stand para servir terremotos y compartir con sus seguidores.

Durante los Juegos, Hattie se viralizó por sus divertidos bailes en el Metro de Santiago, en la Villa Olímpica y en las instalaciones del Parque Estadio Nacional.

Hottie rápidamente se ganó el corazón de los chilenos a través de Tik Tok.

En diálogo con La Cuarta, Hattie contó de su viaje: "Me siento muy bien, estoy emocionado. Definitivamente no lo esperaba. Cada vez que publico en las redes sociales, todos mis fans son de Chile y de ellos viene todo el apoyo que recibo. Así que dije, '¿sabes qué? No estoy haciendo nada en este momento, quiero volver, quiero ver a todos', los amo. Así que aquí estoy, muy emocionado y no puedo esperar a pasar las Fiestas Patrias con todos".

Contó además que ya bebió terremoto: "Tomé uno en la mañana y siento que debería haberlo tomado más tarde, porque lo tomé a las 11 de la mañana y fue como 'ok, vamos a tomar un poco', y luego dije '¿dónde está mi Terremoto? ¿Dónde está? ¡Dame otro ahora mismo!", así que, sí, ¡te amo Terremoto!".