Alberto Abarza: Nada es imposible, queremos irnos con tres finales y tres podios

El nadador chileno Alberto Abarza repasó lo que fue la obtención de su segundo bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024, tras la definición de los 50 metros pecho S2, y destacó a su staff, junto con dar una mirada a la última competencia que tendrá en el evento.

"Estoy feliz, agradecido de Dios por permitirme una nueva final. De corazón, estoy agradecido de toda la gente que hace posible esto. Es todo un equipo que hay detrás, yo solo me tiro al agua a nadar. Sin ellos no sería posible nada", señaló tras la competencia.

"Es la prueba que menos fe le teníamos... como para quinto lugar y nos vamos siendo terceros. Feliz, ya estar es disfrutar. Es impresionante. Vinimos por los 200 metros y ahí vamos a pelear el podio; con todo, si no pa' qué", sumó.

"Cada día es más difícil. Nuestros rivales van cada día mejor, pero nada es imposible. Queremos irnos con tres finales, con tres podios por qué no. Empezamos a pensar en el Mundial del próximo año y poder vivir esta fiesta", expresó la leyenda nacional.

"Es maravilloso ver este estadio repleto, que esté mi mamá... es tremendo, fabuloso. Siempre lo digo, la medalla no me va a definir como deportista, si no lo que hemos logrado y el camino construido hasta el día de hoy", añadió.

Abarza, como él mismo mencionó, se alistará para los 200 metros libres S2, el lunes 2 de septiembre. La clasificatoria será a las 05:37 horas de Chile (09:37 GMT).