La reflexión de Alberto Abarza: La fortaleza y la perseverancia son el triunfo verdadero, no una medalla

El para nadador chileno Alberto Abarza hizo un positivo balance de lo realizado en su estreno en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde se colgó la medalla de bronce en los 100 metros espalda de la categoría S2.

"Yo siempre digo que yo soy solo el que nada. Hay un tremendo equipo detrás, con Millaray (su hermana y asistente), con Cristian (Espíndola, su entrenador), con Natalia, con la Rudy, que son los que hacen esto posible, junto al Comité Paralímpico. Me siento agradecido y bendecido de Dios que nos permite estar en unos terceros juegos", dijo en diálogo con el Team ParaChile.

Respecto a la carrera, Abarza expresó que "yo estaba feliz con disputar la final, pero en la mañana nos dimos cuenta que habíamos bajado el tiempo con los campeonatos que veníamos haciendo, entonces fue bueno ir a campeonatos, probar, saber lo que nos podíamos mejorar y lo pudimos hacer así que contento por esa parte. Sobre el final me faltó meter el brazo y la cabeza, y a veces hay errores pero cuando sabe que hay errores uno sabe que se puede mejorar".

De cara a lo que viene, Abarza expresó que el brasileño Gabriel Dos Santos "está muy escapado, muy lejos, pero creo que podemos pelear una plata en una de las dos pruebas. A veces soy poco ambicioso en la vida, pero creo que esta vez se me abrió el apetito".

Sobre el hecho de tener cuatro medallas paralímpicas, Abarza comentó que "no me define como deportista una medalla. Creo que aunque hubiese solo llegado acá, no me marca porque hay muchos compañeros que luchan y que entrenan todos los días por estar en unos Juegos y lamentablemente no lo han conseguido, pero los admiro mucho porque lo siguen intentando y creo que ahí está el poder, la fortaleza y la perseverancia son el triunfo verdadero, no una medalla. Creo que si les enseñamos a los niños que definen un deportista una medalla, vamos a perder mucho".