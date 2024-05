Chileno Andraz Echeverría tuvo que pasar mega inundación en Brasil arriba de su kayak

Andraz Echeverría, kayakista chileno vivió junto a su esposa Javiera García un infierno durante la madrugada del jueves en su casa de Tres Coroas, Río Grande do Sul, Brasil, con la mega inundación producto de los intensos temporales.

Andraz contó que un amigo lo llamó a las cuatro de la madrugada, "contesté y me dice que el río estaba subiendo, que tuviéramos cuidado. Ahí me levanté y cuando veo el río se había desbordado y venía directo hacia nuestra casa", señaló en Las Ultimas Noticias.

"En un momento nos asustamos porque el agua subía y subía y no había bomberos, las líneas estaban saturadas, teníamos que salvarnos por nuestra cuenta. Por suerte tenía mis kayaks ahí en la casa, así que me pude subir a uno y ayudé a mi esposa, que está embarazada. Nos quedamos muy cerca del techo, donde afortunadamente el agua no nos llegó, pero estuvimos desde las 4 como hasta las 8 de la mañana esperando que bajara el río, porque estaba gigante la corriente, era súper fuerte y no era recomendable intentar salir".

El gobierno de Río Grande do Sul actualizó la cifra de víctimas, que es de 40 fallecidos y 68 desaparecidos.

"Yo pensaba que lo más duro había sido venir para acá con nada, literal. Con mi kayak, un par de mochilas, un par de ahorros, que cada vez eran menos. Vivíamos en Chile y decidimos venirnos aquí hace tres años porque teníamos mejores condiciones... Y si, es lo más difícil que nos ha tocado, pero igual somos fuertes, ya nos probamos y sobrevivimos juntos. Aunque aún estamos en shock".

En cuanto al nacimiento de su hijo, mencionó que "ya teníamos todo para su llegada y ahora tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, dónde va a nacer. Por suerte no se mojó su cunita porque la dejamos arriba de una mesa, pero de todas formas hay mucho que replantearse".

"Perdimos todos los muebles. Mi auto también se sumergió, probablemente es pérdida total. Hubo muchas cosas que no alcanzamos a subirlas a cierta altura porque nunca imaginamos que iba a llegar tan alto el agua, Estaba más arriba de la cintura, como un metro y poco más", complementó.

Andraz, que obtuvo un cuarto lugar en Santiago 2023 y estaba en busca de un lugar en los Juegos Olímpicos, pero se ve complicado tras lo vivido. "Viene una Copa del Mundo, que es la última chance para clasificar a París 2024. Estábamos entrenando fuerte. Quiero seguir compitiendo, pero esta semana tenemos que ver todas las cosas de la casa, limpiar, ver qué se puede salvar, qué se va a botar, dónde vamos a seguir viviendo, que vamos a hacer", cerró.